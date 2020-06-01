شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني يكشف نتائج فحوصات المخالطين لـ«موظف سجن طرة» المتوفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني إنه على خلفية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة خلال إجازته من عمله، وما تبين نحو قيامه خلال تلك الإجازة بإجراء تحليل فيروس «كورونا»، ووفاته قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بذلك الفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن، قام قطاع السجون باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وإجراء فحص لكل المخالطين للموظف المشار إليه بموقع العمل للتأكد من سلامتهم الصحية، حيث تبين سلبية الفحوصات وخلوهم من أعراض فيروس «كورونا».

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بيان لها السبت الماضي، أن الموظف المُشار إليه حصل على إجازة من عمله بتاريخ 17 مايو الجاري للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وقام خلال تلك الفترة بإجراء تحليل فيروس «كورونا» بمستشفى الحميات بإمبابة، وتوفى قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بالفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن.

وأضافت أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله كما يجرى فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية رغم مرور أكثر من 14 يوم على عدم تواجده بعمله.

يشار إلى سابقة إجراء الفحوص الطبية الإحترازية للموظف خلال الفترة السابقة على حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته، أسوةً بما يتم مع جميع العاملين بالسجون، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم كل المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية للتأكد من سلامة المسجونين وفق الضوابط الموضوعة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.