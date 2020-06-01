تفاصيل إقالة 3 مسئولين فى الفيوم بسبب كتابة كلمة "قمامة" بدلا من "كمامة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة غريبة ارتكبها رئيس الوحدة المحلية لقرية المشرك قبلى بمحافظة الفيوم وسكرتير الوحدة، خطأ إملائى فى خطاب موجه للمواطنين حول أزمة كورونا، تسبب فى إقالتهما وإحالتهما للتحقيق، حيث كتبا فى الخطاب يطالبان المواطنين بالقرية بارتداء "القمامة" بدلا من "الكمامة"، وهو ما جعل الخطاب يتداول على مواقع التواصل الاجتماعى ولاقى الكثير من السخرية حول تدنى المستوى اللغوى لدى التنفيذيين.
ومن جانبه قرر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم إعفاء كل من رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلى التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن إعداد الخطابات للجهات ذات الصلة، وإحالتهم للتحقيق بعد تداول أحد الخطابات بشأن ضرورة ارتداء "الكمامة" للتصدى لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن الخطاب الذى تم إرساله به أخطاء إملائية جسيمة غيرت المعنى المقصود من توجيهات التصدى لفيروس كورونا والتشديد على ضرورة ارتداء "الكمامة" تفعيلاً للإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة للحد من العدوى بفيروس كورونا.
وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن الموظف المسئول عن إعداد الخطاب لم يراع الدقة ولم يلتزم بمهام عمله، كما قام سكرتير الوحدة المحلية بالتوقيع على الخطاب دون قراءته، فيما غاب الدور الإشرافى لرئيس الوحدة المحلية فى المتابعة، مما يعد إخلالاً جسيماً بمهام ومتطلبات العمل.
وطالب عدد من المواطنين فى مدونات لهم على مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة أن يتم عمل اختبار إملائى للمسئولين بالوحدات المحلية بالقرية مؤكدين أن الكثيرين لا يجيدون القراءة والكتابة.
وعقب هذه الواقعة عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة خطط التصدى لفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطط المراكز فى أعمال التعقيم والتطهير، والتعامل مع المخالفات فور وقوعها وتحصيل الغرامات المستحقة، لافتاً إلى أن المحافظ وجه رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية للتخلص الآمن من نفايات المصابين المعزولين فى منازلهم، وكذا تكثيف حملات رفع القمامة والإشغالات.
وشدد محافظ الفيوم على أهمية دور رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى التصدى لفيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم والتنسيق بين مجالس المدن، وإدارة المرور، وإدارة المواقف والنقل الجماعي، للتأكد من التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وكشف المحافظ عن أنه سيتم تزويد مختلف المراكز بأعداد إضافية من معدات التعقيم، كما يجرى التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لشراء كمامات N95 للعاملين بالادارات المحلية ومجالس المدن، مؤكدًا استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المواقع والمنشآت، وتأهيل المجتمع المدنى للترصد ومواجهة المخالفات وأماكن التجمعات.
خطاب الوحدة المحلية
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