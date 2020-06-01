شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن وصول 4000 رأس عجل قادمة من كولمبيا.. ولجان متخصصة تفحص الشحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، إن هناك لجنة بيطرية متخصصة مشكلة تعمل حاليا على فحص 4 آلالف عجل حى مستوردة قادمة من كولومبيا وهى بحالة جيدة حاليا ، وتم اخذ عينات من العجول وتم وارسالها إلى معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة ، كأجراء احترازى للتأكد من عدم وجود اى من الامراض الوبائية وبائية.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن اللجنة البيطرية تتابع يوميا الشحنة ، متابعا أنه بعد ارتياح الماشية سيتم تحصينها ، "قائلا ": شحنة العجول الحية القادمة من كولمبيا بحالة صحية جيدة ، حيث يتم الافراج عنها بعد تطبيق جميع الاشتراطات الحجرية، ويتم عمل تقرير يومى من قبل اللجان البيطرية لمتابعة للشحنة .

فيما أكدت الإدارة المركزية للحجر البيطرى ، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ،أنه تم تدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية، المستوردة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، مضيفا أنه يتم استيراد العجول الحية عن طريق القطاع الخاص بعد منح الهيئة الموافقة، مضيفا أنه يتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية على مراكب الشحن بمعرفة أطباء الهيئة.

كما تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، بدور مهم من خلال تكثيف عمل الحملات التفتيشية تشمل مجازر اللحوم بجميع محافظات الجمهورية ، و اسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الاخرى ، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ، مضيفا أنه يتم مراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.