شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة: دواء ريمديسفير فى مصر خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر تعمل في اتجاهين لمحاربة وباء كورونا، الأول إجراء تجارب لمحاولة ايجاد لقاح للمرض، والثاني محاولة إيجاد علاج ودواء للمرض يساعد على الشفاء.

وأضافت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في لقاء ببرنامج هذا الصباح" للإعلامية أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن هناك 22 بحثًا تحت التجربة ، وبعض النتائج ظهرت والبعض الآخر ما زال تحت الدراسة.

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وكشفت عن تجربة العلاج الياباني بأكثر من مستشفى ، مضيفة: "نحن في مرحلة تجميع بيانات البحث استعدادً لنشرها لمعرفة النتائج..ومصر تشارك في تجارب ريمديسفير التي أعلنت عنه الولايات المتحدة الامريكية، حيث يتم توافره في مصر خلال أسبوع".

وأوضحت "العسال" أن هناك أدوية كثيرة يعاد استخدامها وتجربتها في كورونا فضلا عن البلازما مع تطوير البروتوكولات العالمية المستخدمة في علاج فيروس كورونا باستمرار.