شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير التعليم يناقش التدابير الاحترازية لامتحانات المجمعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع الشهري لمجلس مشروعات التطوير بنظام الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بحضور كلا من مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار القانوني ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

‏قال الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام للصندوق، إن الاجتماع شهد مناقشة التدابير ‏الاحترازية التي اتخذها الصندوق والمجمعات التكنولوجية التابعة له ‏‏من حيث توفير الكمامات والأدوات المطهرة والكحول سواء للطلاب أو العاملين بالمجمعات، ‏وقد وافق المجلس على شراء ماكينة "رش" لكل مجمع ليتم تعقيم لجان الامتحانات ‏قبل وبعد كل امتحان، وذلك للحفاظ على أبنائنا الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق اليوم، أن الاجتماع ناقش مقترح التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية لإنشاء نموذج منصة تعليمية متكاملة للتعليم عن بعد خاصة بالمجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق ‏على أن يقوم كل مدير مجمع بكتابه مقترح‏ لعمل المنصة .

وأوضح الحيوي ، أنه وجه مديري المجمعات بعمل تصور ‏ورؤية مستقبلية لكل مجمع للعام الدراسي 2020/2021 من حيث سير العملية التعليمية و متابعة الإنشاءات و‏احتياجات كل مجمع لتحديث المعامل والورش، بالإضافة إلى البدء في تصميم إنفوجراف موحد لجميع المجمعات ‏التابعة للصندوق يوضح إجراءات قبول الطلاب ومزايا الانضمام للمجمعات التكنولوجية كبديل لشهادة الثانوية العامة، جاء ذلك في إطار بدء الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد بالمجمعات من حاملي الشهادة الإعدادية .

Advertisements

‏وأشار إلى أن المجلس ناقش إمكانية قيام صندوق تطوير التعليم بإعداد دراسة عن تداعيات وباء كورونا على المجتمع المصري في كافة المجالات المختلفة، على أن تسمى هذه الدراسة "ماذا بعد الكورونا ؟ "، وعلى هذا الأساس سيتم ‏الاستعانة بخبراء في مجال الصحة والمجتمع .

ووجه الحيوى ، وأعضاء مجلس مشروعات التطوير، الشكر والإشادة إلى فريق مجمع أبو غالب التكنولوجي، لجهوده المتميزة في إنتاج "الكمامات" اعتمادا على الموارد الذاتية المتاحة من المعدات ‏ودراسة إمكانية شراء ماكينة جديدة لزيادة إنتاج كميات أكبر ‏لتوفيرها للطلاب والعاملين بالمجمع وأيضا سكان منطقة أبو غالب كمشاركة مجتمعية من المجمع للحد من انتشار الفيروس‏ ونشر الوعي الصحي .

‏ونوه الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بأن المجلس قد وافق خلال اجتماعه أيضا على إنشاء قسم للأبحاث والتطوير ‏(R&D) ضمن الهيكل التنظيمي ‏لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط تحت الإشراف المباشر لمدير المجمع، كما وافق المجلس على مقترحات مديري المجمعات بشأن اختبارات الطلاب لمراحل النقل أو السنوات النهائية وكذلك التدريب الصيفي للغة الأجنبية للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالمجمعات.