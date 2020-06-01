شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أرمينيا يعلن إصابته وجميع أفراد أسرته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، إصابته وجميع أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، قال نائب رئيس وزراء أرمينيا تيجران أفينيان، إنه سيتم إعادة فتح المتاجر والمطاعم والحانات واستئناف التصنيع ورفع القيود المفروضة على الحركة، اعتبارا من اليوم الاثنين، رغم زيادة فى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الآونة الأخيرة.

وسجلت أرمينيا 2386 حالة إصابة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة، وارتفع عدد حالات العدوى الجديدة من 50 حالة يوميا فى المتوسط فى منتصف أبريل إلى أكثر من 100 حالة خلال الأيام القليلة الماضية، وسجلت البلاد 134 حالة يوم الأربعاء.

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وتتطلع أرمينيا التى يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة لتخفيف الضرر الواقع على الاقتصاد المتوقع أن ينكمش بنسبة 2% فى 2020.

وقال أفينيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن المتاجر الصغيرة وصالونات التجميل ومحال التنظيف الجاف ستفتح غدا الاثنين، مضيفا أن السلطات ستسمح أيضا لقطاعى التشييد والتصنيع بالعمل بشكل طبيعى.

لكن مراكز التسوق والمراكز التجارية والأسواق وجميع المدارس والجامعات ستظل مغلقة. كما سيستمر وقف وسائل النقل العام.