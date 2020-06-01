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سلبية فحوصات زملاء موظف سجن طرة المتوفى أثناء وجوده فى أجازة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ قطاع السجون الإجراءات الإحترازية اللازمة وإجراء فحص لكافة المخالطين للموظف بسجن طرة، الذي توفي خلال وجوده في اجازة.

وتم التأكد من السلامة الصحية لجميع المخالطين له بموقع العمل قبل حصوله على الاجازة، وسلبية الفحوصات وخلوهم من أعراض فيروس "".

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جاء ذلك على خلفية ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة خلال أجازته من عمله، وما تبين من قيامه خلال تلك الأجازة بإجراء تحليل فيروس "كورونا"، ووفاته إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بذلك الفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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