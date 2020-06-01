شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية فحوصات زملاء موظف سجن طرة المتوفى أثناء وجوده فى أجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ قطاع السجون الإجراءات الإحترازية اللازمة وإجراء فحص لكافة المخالطين للموظف بسجن طرة، الذي توفي خلال وجوده في اجازة.

وتم التأكد من السلامة الصحية لجميع المخالطين له بموقع العمل قبل حصوله على الاجازة، وسلبية الفحوصات وخلوهم من أعراض فيروس "كورونا".

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جاء ذلك على خلفية ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى حول وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة خلال أجازته من عمله، وما تبين من قيامه خلال تلك الأجازة بإجراء تحليل فيروس "كورونا"، ووفاته إلى رحمة الله قبل ظهور نتيجة التحليل، والذى تبين عقب ذلك إيجابية إصابته بذلك الفيروس، ولم يتم تحديد سبب الوفاة حتى الآن.