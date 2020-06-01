شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمى لوزارة الرى ينشر فيديو حول مشروعات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للمهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، فيديو يوثق مشروعات الوزارة المختلفة، لخدمة الشأن المائى وتحقيق التنمية المستدامة، وسلط الفيديو الضوء على السد العالى وخزان أسوان لما لهما من أهمية كبرى فى المنظومة المائية، وكذلك مشروع قناطر أسيوط الجديدة التى تتكون من 2 هويس ملاحى بعرض 17 X156 متر بالناحية اليمنى من نهر النيل، و8 فتحات عرض 17 مترا مزودة ببوابات نصف قطرية والفتحات موزعة ثلاثه فتحات على الناحية اليمنى لمحطة الكهرباء، وخمسة فتحات على الناحية اليسرى لمحطة الكهرباء تسمح بمرور التصرفات المائية على مدار العام وفقا لمختلف الاحتياجات بالاضافة الي محطة كهرباء لانتاج طاقة كهربائية 32 ميجاوات حيث تم إنشائها بهدف تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية فى مساحة (1.65 مليون فدان).

وأوضح الفيديو مشروعات حماية الشواطئ حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية بتكلفة نحو 1.80 مليار جنيه تغطى سواحل البحر المتوسط، وذلك فى إطار خطة الدولة لحماية الشواطئ المصرية من أخطار تأثيرات التغيرات المناخية، علاوة على التعاون مع صندوق المناخ الأخضر التابع للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، حيث يسعى المشروع إلى العديد من الأهداف المتمثلة فى الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية فى الدلتا، ووضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بساحل البحر المتوسط بمصر للتعامل مع مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتعزيز القدرات على التكيف مع مخاطر الفيضانات الساحلية.