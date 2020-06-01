بـ10 خدمات رئيسية.. مكاتب الشهر العقاري تعود للعمل اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

تعود جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الاثنين، للعمل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتقدم مكاتب الشهر العقاري 10 خدمات رئيسية خدمة توثيق توكيل عام رسمي وتوكيل رسمي عام في القضايا "توكيلات المحاميين"، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الإيجار الرسمية، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة.

ووضعت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 5 إجراءات رئيسية الوقاية من فيروس كورونا لحماية العاملين والمتعاملين مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق "الديوان العام والمكاتب والفروع"، وذلك مع بداية استئناف العمل اليوم الاثنين.

وتتضمن عدم السماح لأحد بدخول مبنى ديوان عام المصلحة بدون كمامة مع قيد اسم الزائر ورقم بطاقته وسبب التواجد بسجل خاص بذلك وكذلك قيد اسم الموظفين التابعين للمصلحة من خارج الديوان.

ثانيا: على إدارة الأمن منع دخول أي مواطن إلا أصحاب المصالح فقط مع منع تكدس تواجد الجمهور داخل الديوان ووضع إعلانات تفيد ذلك.

ثالثا: على جميع الموظفين بديوان عام المصلحة عدم مغادرة مقر عملهم إلا بموجب إذن رسمي وعدم التواجد خارج مقر إداراتهم إلا لأسباب مشروعة.

رابعا: التزام جميع إدارات المصلحة بالديوان بإجراءات عمليات الدشت للملفات التى تجاوزت المواعيد القانونية وعدم تواجد اشياء بالحجرات على الدواليب أو المكاتب ورفع أي مخلفات قد تتسبب في انتشار الأمراض.