الكمامة شرط أساسي.. اليوم عودة العمل بـ"الأحوال المدنية والجوازات وخدمات أخرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أعلنت وزارة الداخلية استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية (الأحوال المدنية، الجوازات والهجرة والجنسية، تصاريح العمل، تحقيق الأدلة الجنائية) على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم، لاستخراج الأوراق الثبوتية، وتيسيراً على المواطنين، فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

ويستطيع المواطن: استخراج الفيش، واستخراج بطاقات الرقم القومي، واستخراج وثائق الأحوال المدنية "شهادات الميلاد، والوفاة، والطلاق، والزواج، والقيد العائلي، واستخراج الجوازات، وشهادات التحركات، استخراج تصاريح العمل.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة"، كشرط أساسي للتردد على الوحدات المشار إليها ، وضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.