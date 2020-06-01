أخبار مصر | اليوم.. بدء التقديم الإلكتروني لأولى ابتدائي عبر هذا الرابط (التعليمات)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء التقديم الإلكتروني لأولى ابتدائي عبر هذا الرابط (التعليمات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليمات الخاصة باجراءات التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية.

وتم فتح الموقع للتسجيل على الرابط التالي اضغط هنا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم التعليمات وهي:

- يمكن التسجيل في الفترة من 1 يونيو حتى 30 يونيو

-يحق لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة باستخدام الرقم القومي

-يمكن لولي الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها في الفترة المحددة وهي من 1 يونيو حتى 30 يونيو.

- يجب على ولي الأمر تسجيل رقم الموبيل والبريد الإلكتروني

- يتاح لولي الأمر الاطلاع على المدرسة التي تم قبول نجله بها مبدائيا من خلال التطبيق الإلكتروني ويلزم على ولي الأمر طباعة الموافقة المبدئية وإرفاقه بملف الطالب والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي.

الشروط الخاصة بتقديم رياض الأطفال

يجب أن يكون سن الطفل في 1-10-2020 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات ويقدم ولي الأمر بإدارته من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة، والتي سيتم الإعلان عنها بالإدارات التعليمية أو على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظات ويكتب ولي الأمر رغباته من جميع الإدارات الأقرب فالأقرب، على أن تكون الرغبة الأولى من الإدارة التابع لها السكن، وفقًا لعنوان ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي ووجوب مراعاة استنفاد كل الرغبات (20 رغبة) الموجودة بالاستمارة.

أما الأوراق المطلوبة هي شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر + 5 صور ضوئية للشهادة وعدد 4 صور شخصية للطفل بالاضافة الي صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل الطفل وكذا صورة بطاقة والدة الطفل.

- ما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرس وإيصال كهرباء حديث أو إيصال مياه أو غاز باسم والد الطفل، أوعقد إيجار موثق مع صورة إيصال كهرباء عن شهر أبريل 2020. بالنسبة إلى من لهم إخوة بالمدرسة يقدم بيان قيد لهم ويرفق بالملف وطابع تعليم فئة 1 جنيه + طابع مهن تعليمية فئة 1 جنيه، ويلصق على الطلب وملف بلاستيك + حافظة بلاستيك +عدد 5 مظاريف بيضاء فارغة.

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