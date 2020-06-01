أخبار مصر | اليوم.. بدء التقديم الإلكتروني لأولى ابتدائي عبر هذا الرابط (التعليمات)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء التقديم الإلكتروني لأولى ابتدائي عبر هذا الرابط (التعليمات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليمات الخاصة باجراءات التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائي للمدارس الرسمية.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم التعليمات وهي:
- يمكن التسجيل في الفترة من 1 يونيو حتى 30 يونيو
-يحق لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة باستخدام الرقم القومي
-يمكن لولي الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها في الفترة المحددة وهي من 1 يونيو حتى 30 يونيو.
- يجب على ولي الأمر تسجيل رقم الموبيل والبريد الإلكتروني
- يتاح لولي الأمر الاطلاع على المدرسة التي تم قبول نجله بها مبدائيا من خلال التطبيق الإلكتروني ويلزم على ولي الأمر طباعة الموافقة المبدئية وإرفاقه بملف الطالب والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي.
الشروط الخاصة بتقديم رياض الأطفال
يجب أن يكون سن الطفل في 1-10-2020 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات ويقدم ولي الأمر بإدارته من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة، والتي سيتم الإعلان عنها بالإدارات التعليمية أو على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظات ويكتب ولي الأمر رغباته من جميع الإدارات الأقرب فالأقرب، على أن تكون الرغبة الأولى من الإدارة التابع لها السكن، وفقًا لعنوان ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي ووجوب مراعاة استنفاد كل الرغبات (20 رغبة) الموجودة بالاستمارة.
أما الأوراق المطلوبة هي شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر + 5 صور ضوئية للشهادة وعدد 4 صور شخصية للطفل بالاضافة الي صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل الطفل وكذا صورة بطاقة والدة الطفل.
- ما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرس وإيصال كهرباء حديث أو إيصال مياه أو غاز باسم والد الطفل، أوعقد إيجار موثق مع صورة إيصال كهرباء عن شهر أبريل 2020. بالنسبة إلى من لهم إخوة بالمدرسة يقدم بيان قيد لهم ويرفق بالملف وطابع تعليم فئة 1 جنيه + طابع مهن تعليمية فئة 1 جنيه، ويلصق على الطلب وملف بلاستيك + حافظة بلاستيك +عدد 5 مظاريف بيضاء فارغة.
خروج 344 مصابا بكورونا ووفاة 6037
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".