شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: قرءات عدادات شركة شعاع سليمة 100% لاعتمادها على "الصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اعتماد شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على التقاط الصورة وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد تعتبر سليمة بنسبة 100% ولا يمكن اتهامها بالخطأ.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن برنامج القراءة الموحد تم تطبيقه بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء وتنفيذ البرنامج، موضحا أن خلال تجربة البرنامج تم معالجة كافة المشاكل التقنية والفنية قبل تعميمه رسميا لتجنب حدوث أى أخطاء تؤدى إلى إصدار فواتير استهلاك خاطئة.

وأوضح شاكر أن برنامج القراءة الموحد سيقضى تماما على تسجيل قراءات وهمية اعتماداً على مبدأ متوسط الاستهلاك، موضحاً أنه يجعل العاملين بشركة شعاع المسئولة عن تسجيل القراءات على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية نظرا لاعتماد البرنامج على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة من امام عداد الكهرباء الخاص بالمشترك.

وقال الوزير إن البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن يعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة، لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج ويضمن حق الدولة والمواطن معا فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.