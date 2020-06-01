شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 1 يونيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
القاهرة.. تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، سلسلة اجتماعات لمناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي (2021/2020) فيما يخص عدد من المجالس القومية.
القاهرة.. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية «ATM» .
نيقوسيا.. تعيد قبرص فتح جميع المتاحف والمواقع والمعالم الأثرية في البلاد، والتي تم إغلاقها أمام الجمهور بسبب جائحة «كورونا».
عواصم عالمية.. يحيي العالم اليوم العالمي للوالدين 2020 تحت شعار «نقدر جميع الآباء في جميع أنحاء العالم».
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الوضع في مصر
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اصابات
24,985
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تعافي
6,037
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وفيات
959
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