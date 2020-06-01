لعنة الميراث.. نقاش يطعن خاله أمام زوجته في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع نقاش في قتل خاله مسددا له طعنتين بالجسم خلال مشاجرة بينهما بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، بسبب خلاف عبر الميراث.

تلقى العميد عادل أبوسريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من مستشفى قصر العيني بوصول "ماهر.ع."، 50 سنة، عامل، ومقيم بنطاق القسم وأصل إقامته مركز الفشن بمحافظة بني سويف، مصابا بطعنتين إحداها أسفل القلب.

زوجي المصاب "نعمة.م"، 48 سنة ربة منزل، أفادت بنشوب مشادة كلامية بين زوجها ونجل شقيقته "محمد.ح.أ"، 41 سنة، نقاش، بسبب خلاف على الميراث، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها الأخير طعنتين إلى زوجها محدثاً إصابته التي نُقل على إثرها إلى المستشفي.

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وتمكن المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر من ضبط المتهم في أحد الأكمنة.

أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة اعترف المتهم بارتكابه الواقعة، بسبب خلافات بينه وبين خاله على الميراث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.