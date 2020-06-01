شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دول إفريقية اتخذت خطوات تدريجية لعودة الحركة السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بعض البلدان الأفريقية في اتخاذ خطوات لإعادة فتح السياحة، وذلك بعد تعرض القطاع فى افريقيا ألى خسائر مادية كبيرة وارتفاع نسب البطالة بسبب قيود السفر وتوقف الحركة السياحية منذ مارس الماضى.

وإليك أبرز الدول الأفريقية التى بدأت تفتح فنادقها استعدادا لعودة السياحة:

1- سمحت بوتسوانا بإعادة فتح النزل والمخيمات في حين يمكن للفنادق والمطاعم بدء العمل مرة أخرى في 5 يونيو.

2- أعادت ناميبيا فتح أعمالها تدريجياً في ظل احتياطات صارمة، يُسمح بالسفر الداخلي، ولكن تظل الحدود مغلقة لغير مواطني ناميبيا، وأعيد فتح المتنزهات الوطنية في ناميبيا بعد إغلاقها في أبريل نتيجة لـ Covid-19.

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3- رفعت رواندا جزئياً الإغلاق الوطنى، مما سمح لبعض الشركات بالعمل، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح متى سيعود السفر الدولي.

4- سيشيل خالية من الفيروس التاجي وأعلنت رفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص في 4 مايو، في حين ستنتهي قيود السفر في 1 يونيو عندما سيتم إعادة فتح المطار الدولي للدولة الجزيرة.

5- أعادت تنزانيا فتح صناعة السياحة في منتصف مايو، وتم استئناف عمليات الطيران التجاري الدولي في 18 مايو، وعلى الرغم من ذلك لم تستأنف الرحلات الدولية حتى الآن، ومن غير الواضح متى ستبدأ شركات الطيران الدولية في السفر إلى البلاد مرة أخرى.

6- فى زامبيا، لا تزال الرحلات الدولية قادرة على الهبوط في مطار كينيث كاوندا، لكن الحكومة علقت السفر غير الضروري إلى الخارج، ومع ذلك ، أعادت الحكومة فتح ليفينغستون (شلالات فيكتوريا) وشجعت السفر المحلي.