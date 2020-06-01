أخبار مصر | عزل منزلي لـ"وكيل الصحة بالقاهرة" بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:29 صباحاً - انت الان تقراء خبر عزل منزلي لـ"وكيل الصحة بالقاهرة" بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، أنه غير مصاب بفيروس كورونا، ولكنه في عزل منزلي لمدة أسبوعين.

ونفى "شوقي" على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل قليل، ما تردد حول إصابته بالفيروس.

وأشار "وكيل وزارة الصحة بالقاهرة"، إلى إنه خضع للعزل المنزلي لمدة أسبوعين وأوشك على الانتهاء، بعد التأكد من إصابة نجله بفيروس كورونا وإيحابية العينة الخاصة به.

وأوضح إنه بصحة جيدة وقام بعمل المسحة وكانت نتيجتها سلبية لكنه فرض عزل منزلي على نفسه لمدة أسبوعين، وعدم مخالطة أحد خلال تلك الفترة حفاظا عليهم وعلى نفسه.