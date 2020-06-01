مصر | بـ"طعنة أسفل القلب".. نقاش يشرع في قتل "خاله" بالحوامدية والميراث كلمة السر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 05:29 صباحاً - انت الان تقراء خبر بـ"طعنة أسفل القلب".. نقاش يشرع في قتل "خاله" بالحوامدية والميراث كلمة السر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بسبب الخلاف على الميراث.. سدد نقاش طعنات متفرقة بجسد خاله، إحداهما أصابته أسفل قلبه، إثر وقوع مشاجرة بينهما، بمدينة الحوامدية، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من مستشفي القصر العيني بوصول "ماهر.ع.ح"، 50 سنة، عامل، ومقيم بنطاق القسم وأصل إقامته، مركز الفشن بمحافظة بني سويف، مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم، وإحداهما بمنطقة الصدر أسفل القلب.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب فاروق عبد القادر والنقيب عبد العزيز فرحات معاوني مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تم التقابل مع زوجة المجني عليه، "نعمة.م"، 48 سنة ربة منزل، والتي قررت بنشوب مشادة كلامية بين زوجها ونجل شقيقته "محمد.ح.أ"، 41 سنة، نقاش، بسبب الخلاف على الميراث، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها الأخير طعنات متفرقة بجسد زوجها محدثًا إصابته التي نُقل على إثرها إلى المستشفي.

وأعد المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، عدة مأموريات، أسفرت إحداهم عن القبض على المتهم، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب وجود خلافات بينه وبين خاله بسبب الميراث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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ومن ناحية أخرى، أفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة اتهام "منة عبد العزيز" والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك"، للشاب مازن إبراهيم بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي عليها، بأنه تم توجيه اتهامات عدة للمتهمين خلال التحقيقات.

وأضاف المصدر، أن الاتهامات هى: تعريض طفل للخطر وفق نص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك لعدم بلوغ الشهيرة بـ"منة عبد العزيز" السن القانوني، ومواقعة أنثي بغير رضاها وفقا لحكم المادة 267 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937.

وعن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح المصدر إلى الخليج 365، أن الفتاة المعروفة بـ"منة"، تواجه اتهام بنشرها مقطع فيديو منافٍ للذوق العام وتقاليد المجتمع وخدش للحياء العام، وفقا لحكم المادة 187 من قانون العقوبات، وجريمة التحريض في مكان عام على الفسق أو الفجور أو البغاء بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى، وفق حكم المادة 269 مكرر من قانون العقوبات.

وواصل المصدر ذاته، بأنه من بين الاتهامات الموجهة إليها، جريمة الإعلان بطريقة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، وفق حكم المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة1961 بشأن مكافحة الدعارة، فضلا عن جريمة الاعتداء على قيم ومبادئ أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2019 بشأن المحاكم الاقتصادية.

وأكد مصدر مسؤول بأنه صدر قرار يوم السبت، بتحويل المتهمين في القضية إلى الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتحليل مخدرات، وتوقيع كشف عذرية للفتاة، ومعرفة إذا تم اغتصابها من عدمه، وإعداد تقرير بذلك.

وأضاف المصدر في وقت سابق إلى الخليج 365 بأن المتهمين المقبوض عليهم هم "أية" والشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، "مازن إبراهيم"، "شيماء شاكر" وشقيقتها "فاطمة" ومحمد أحمد" الشهير بـ "كلاشنكوف"، "بسام" الشهير بـ "بيشوي".

وتابع المصدر بأن أجهزة الأمن ألقت القبض أيضًا على فرد أمن إداري لفندق "زو"، بمنطقة الطالبية والذي تقابل فيه المتهمين يوم الواقعة"