شكرا لقرائتكم خبر عن ابن خالة الطبيب الذي فقد بصره بعزل بلطيم ينفي ما تداولته بعض المواقع باستعادة بصره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي الدكتور أمجد المعداوي، ابن خالة الدكتور محمود سامي قنيبر -الذي فقد بصره أثناء عمله بعزل بلطيم والموجود حاليا للعلاج بالمركز الطبي العالمي- ما جاء ببعض المواقع الإخبارية بأنه استعاد بصره.

واضاف «المعداوي» في تصريحات خاصه لـ«المصري اليوم» إنه مازال تحت العلاج وحالته صعبة ومازال يخضع للجلسات الخاصة بفصل البلازما، وأن محرري تلك المواقع فهموا ما جاء بالفيديو المنشور على صفحته بالخطأ، حيث مازال تحت العلاج والأطباء المعالجين أبلغوه بأن الحالة «صعبة جدا» على حد قوله، وأن ٩٠% منهم ابلغوه بأن عودة البصر له «مستحيلهة» حسب تعبيره.

وتابع «المعداوي»: «أبلغه ١٠% فقط من الأطباء المعالجين بأن بصره سيرد إليه باذن الله ولكن لن تتجاوز عملية الإبصار بعد ذلك من 4 إلى 6 أمتار فقط».

وطالب «المعداوي» الدعاء لابن خالته، مشيرا إلى أن حالته النفسية حاليا مستقرة، وأنه يرافقه في المركز الطبي العالمي لمتابعة حالته.