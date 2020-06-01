شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم المناعة بالمصل واللقاح: «عقار كلوروكين مستمر في مصر ولكن بمحاذير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، الأحد، إن الأسبوعين القادمين هما الذورة، بالإضافة إلى استمرار عقار كلوركين في مصر، ولكن ضمن محاذير.

وأكد الحداد، خلال مكالمة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، قائلاً: «نتوقع أن الأسبوعين القادمين هما أسبوعين الذورة، ولابد من الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الإجتماعى، وبالإجراءات الإحترازية، لنتخطى هذه المرحلة بأمان، وبدون أعداد كبيرة في الإصابات أو الوفيات».

وتابع:«الوزارة ستسمح للقطاع الخاص بالمشاركة، كما أتمنى أن الأسعار تكون في متناول المواطن العادى»، مضيفاً: «إتباع هذه الإجراءات الاحترازية في مرحلة الذورة، يجعلنا نتفادى تفاقم الاعداد التي تفوق قدرة المنظومة الصحية».

كما أردف: «فئة الخطورة الأعلى، تتضمن فئة الحوامل، وفئة الأمراض المزمنة، وعند شعورهم بأى من الاعراض، لابد التوجه إلى أقرب مستشفى، لعمل التحاليل اللازمة والفحوصات اولاً، لمواجهة الفيروس مبكراً، ومن ثم إعطاءهم برتوكول العلاج، وفى هذه الحالة يكون العزل منزلي، ويتم متابعتهم من قبل أطباء وزارة الصحة منزلياً، وعند تطور الحالة الصحية يتم التواصل معهم، وحجز سريراً لهم داخل الرعايات».

وتابع «الحداد»: «الفئة الأكثر عرضة هم كبار السن، والأمراض المزمنة، اما باقي الفئات فتشكل 85% منهم بدون أعراض، أو أعراض بسيطة، والعزل المنزلى لهم كافِ، مع برتوكول علاج وزارة الصحة، ويتم ذلك عن طريق القوافل الطبية المتنقلة والتى توزع الأدوية منزليا لهم»، مشدداً بعدم أستخدام أي دواء غير العلاجات المعتمدة من وزارة الصحة لعلاج الفيروس.

وأوضح: «ان الشريحة الأكبر، تكون بدون أعراض، وتتعافى سريعاً، وتحتاج إلى برتكول العزل المنزلى فقط، وسيكون هناك معامل متنقلة الفترة القادمة لاكتشاف المرض مبكراً».

Advertisements

واختتم: «ان عقار كلوروكين مستمر في مصر، نظراً لإيجابية نتائجه، ولكن يتم تعاطيه بمحاذير لمرضى القلب، وبجرعة معينة بعد استشارة الطبيب، بالإضافة إلى عدم تعميمه داخل البرتوكول إلا لحالات معينة».