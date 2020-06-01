شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» توافق على طلب النائبة غاده عجمي بتمديد جوازت سفر المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت الإدارة العامة للجوازت والهجرة على الطلب المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين العاملين بالخارج، المقدم لمعالي وزير الخارجية، سامح شكرى، بتمديد صلاحية جواز السفر الخاص بالمصريين العاملين في الخارج، حتى يتسنى لهم تجديد إقامتهم.

ونظرا لتوقف إرسال الحقائب الدبلوماسية بالخارج، قررت الإدارة تمديد جوازت السفر التي انتهت صلاحيتها أو أوشكت على الانتهاء لمدة 6 أشهر وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.

وتوجهت النائبة غاده عجمي، بالشكر لوزارة الخارجية وللسفير مصطفى محمود القوني، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، لتدخلهم السريع لحل أزمة المصريين بالخارج.

«الخارجية» توافق على طلب النائبه غاده عجمي