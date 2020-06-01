شكرا لقرائتكم خبر عن في أول يوم عمل بعد الحظر.. ٨٧٠ ألف استخدموا «المترو» و٤٥٠ ألف راكب بالسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد اليوم الأول لعودة قطارات مترو الأنفاق والسكة الحديد انخفاض في أعداد الركاب بعد توقف استمر ٦ أيام خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وكشفت إحصائية وزارة النقل أن ركاب المترو، أمس السبت، بلغوا ٨٧٠ ألف راكب مقارنة بـ ٩٧٧ ألف راكب يوم السبت قبل توقف الخدمة. في الوقت الذي بلغ عدد ركاب السكة الحديد ٤٩٠ ألف راكب تم نقلهم من خلال ٦١٤ رحلة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 24,985

تعافي 6,037

وفيات 959

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