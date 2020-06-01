شكرا لقرائتكم خبر عن هل كورونا يمكن أن يدخل للإنسان من العين أو الأذن؟.. استشاري أنف وأذن يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور آدم محمد آدم استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إن فيروس كورونا قد يدخل جسم الإنسان عن طريق العين، أثناء الحديث المباشر مع مصاب.

وأشار، خلال برنامج «الحكاية مع عمرو»، الذي يقدمه الإعلامى «عمرو أديب»، على قناة «إم بي سي مصر»، قائلاً: «فيروس كورونا قد يدخل جسم الانسان من العين، في حالة تحدث مصاب إلى شخص أخر مباشرة».

وتابع: «الكمامة تقلل من مخاطر الفيروس المهاجمة للجسم، إلا إنها غير كافية، ولابد من حامية للوجة بالكامل».

كما أكد ان الفيروس قد يؤثر على رئة المصاب وفقاً لمناعته، وحالته الصحية، إذ كان من كبار السن، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، مشدداً على أن استمرار حاستى الشم والتذوق، يجعلك بعيداً قليلا عن الإصابة.