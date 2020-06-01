شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائب أسبق عن دائرة العجوزين وزوجته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد السيد عبدالقادر، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة العجوزين على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» إصابته بفيروس كورونا، وأنه في طريقه لعزل بلطيم هو وزوجته.

وقال لـ «المصري اليوم» إنه كرجل شعبي ورغم خطورة التنقل بين المرضى، إلا إنه لم يستطع البعد عنهم والاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم وتقديم العون والمساعدة لهم، فكان دائم زيارتهم بمستشفى الحميات، ويبدو أن الفيروس انتقل إليه إلا إنه لم يشعر به نظرا لقوة مناعته، ثم ظهرت أعراضه على زوجته.

وكشفت التحاليل إصابتهما إيجابيا بكورونا، وهما في طريقهما الآن لعزل بلطيم للعلاج، كما سيتم أخذ مسحات من أولاده وأشقائه خشية أن يكون الفيروس انتقل إليهم.

وعلق «عبدالقادر»: «كورونا ليس وصمة عار ومثل أي مرض، والشجاعة الأدبية ومسؤليتي كنائب سابق ورجل شعبي تحتم على إعلان إصابتي لياخذ المخالطين بي حذرهم حتي لا يتفشي الوباء».

أحمد السيد عبدالقادر، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة العجوزين