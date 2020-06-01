شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه من كورونا.. محافظ الدقهلية يعلن استئناف عمله الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن عودته لإستئناف مهام عمله بديوان عام المحافظة، صباح الاثنين، بعد انقضاء فترة الحجر الصحى وشفاؤه من فيروس كورونا المستجد والذى أصيب به منذ أسبوعين.

وكان المحافظ تأكدت اصابته بفيروس كورونا مساء الإثنين 18 مايو وقضى فترة العزل المنزلى بالإستراحة الرسمية للمحافظة لمدة 14 يوما وجاءت المسحات الأخيرة حسب تصريحات مديرية الصحة سلبية.

وأعرب المحافظ، في بيان رسمى «عن عميق الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته له أثناء مرضه»، كما قدم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوبائية وكافه الوزراء والمحافظين والمسئولين وأعضاء مجلس النواب وكافه أعضاء الجهات الشعبية والرقابية والأمنية «للسؤال عنه خلال فترة مرضه».

وطالب «مختار»: «أعضاء الجهاز التنفيذى وشعب المحافظة بالإلتزام بعدم وجود ادنى مظهر أو أي شكل من أشكال الاحتفال بعودته»، مشيرا إلى أن الوقت هو وقت العمل والإنجاز من أجل شعب الدقهلية العظيم وأنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل المصريين وأن يمن بالشفاء العاجل على كل المصابين في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، كما دعا إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتقليل الزيارات والتجمعات حفاظا على صحتنا جميعا من هذا الوباء.

وعبر عن عميق امتنانه لأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة الذين أثبتوا انهم على قدر المسئولية دون استثناء وعلى رأسهم الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء وكافه أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

كما أعرب المحافظ عن خالص شكره واعتزازه العميق بموقف شعب الدقهلية الأصيل والذى آزره بشدة خلال فترة الحجر الصحى لإصابته بفيروس كورونا من خلال دعوات الشفاء العاجل له على صفحات التواصل الاجتماعى أو على الصفحة الرسمية للمحافظة والمكالمات والاتصالات والرسائل التليفونية التي لم تتوقف للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية مما كان لها عظيم الأثر النفسي حتى من الله عليه بالشفاء.

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وقال«مختار»: «إن مشاعر المحبة الصادقة والوفاء النادر التي غمرنى بها جميع المواطنين بالدقهلية تمثل وساما ساطعا على صدري وهذه المحبة وهذا الوفاء يضع في عنقى المزيد من المسئوليات وتجعلنى تواقا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أماني وطموحات شعب الدقهلية العريق في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية».