شكرا لقرائتكم خبر عن «بتفكر إزاي؟».. لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بعد احتفاله بزفاف شقيقته في ظل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، الفنان محمد رمضان، بعد إقامته لحفل زفاف شقيقته إيمان رمضان، أمس الأحد، على زوجها حسام حامد، بإحدى الفيلات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بحضور عدد كبير من المدعووين، رغم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت «الحديدي» من خلال برنامج «القاهرة الآن» المُذاع على فضائية «الحدث»، إنها تحب الفنان محمد رمضان على المستوى الفني حيث تراه ممثل مجتهد ويحبه قطاع كبير من الناس وبعتبروه بالفعل «نمبر وان»، ولكن هذا المشهد الذي تم تداوله من داخل حفل الزفاف يجعله «غير جدير بهذا اللقب» على حد تعبيرها.

وأضافت أنه لم يتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية مثل الكمامة خلال حفل الزفاف، وتابعت «المشهد ده وأنت شخص قدوة وبتقول إنك نمبر وان وبتقول ثقة في الله نجاح، ولكن الثقة في الله مع الضوابط ومراعاة الآخرين واحترامهم».

تساءلت مستنكرة «بتفكر إزاي وبتدي للناس قدوة إزاي، أنت بتدي القدوة لمين، بتقول لمين هي دي طريقة الحياة، إذا كنت أنت كقدوة قررت تنقل للناس عكس هذه القدوة، أنت بتقول أنا أعمل عكس القواعد لأني نمبر وان، الشباب يمكن موصلتهوش الرسالة لكن أنت فاهم».