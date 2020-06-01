شكرا لقرائتكم خبر عن في عزل منزلي بعد ثبوت إيجابية عينة نجله.. وكيل الصحة بالقاهرة ينفي إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، إصابته بفيروس كورونا، وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه غير مصاب بالفيروس لكنه في عزل منزلي لمدة أسبوعين وذلك بعد التأكد من اصابة نجله بالفيروس وايجابية العينة الخاصة به.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، للمصري اليوم، على إنه بصحة جيدة وقام بعمل المسحة وكانت نتيجتها سلبيه لكنه فرض عزل منزلي على نفسه لمدة أسبوعين وعدم مخالطة احد خلال تلك الفترة حفاظا عليهم وعلى نفسه.

وأشار «شوقي» إلى إنه يمارس عمله بشكله طبيعي ويجتمع بشكل يومي عبر التطبيقات الحديثة مع مسؤولي المديرية ويتواصل مع زملائه الاطباء بشكل مستمر لمتابعة سير العمل من منزله حت يتأثر بغيابه خلال تلك الفترة .