شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن تسجيل 598 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تسجيل 598 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الأحد، مستوى 106 آلاف حالة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تخطت الاصابات حاجز 6.2 ملايين إصابة، وتخطت إجمالى الوفيات لأكثر من 373 ألف حالة.

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وفيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسحيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27043، وشفاء 1230 من مصابي فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 11386 حالة، وأفادت وزارة الصحة القطرية بتسجيل حالتى وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 26582.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 38489، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.