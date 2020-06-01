شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل استقبال طلبات التشعيب لطلاب أولى وثانية ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استقبال طلبات طلاب الصف الأول الثانوى العام، فى تحديد الشعبة للصف للعام الدراسى المقبل، حيث يختار الطالب الشعبة العلمية أو الأدبية، استعدادا للعام الدراسى المقبل بالصف الثانى الثانوى العام، مؤكدة أن اختيار الشعبة يتم بشكل إلكترونى على مواقع المدارس والمديريات التعليمية حتى قبل بدء العام الدراسى الجديد 30 أغسطس المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه تمت إتاحة الفرصة لطلاب الصف الثانى الثانوى دفعة العام الجارى 2019،2020، الشعبة العلمية اختيار التشعيب المناسب "علمى علوم أو رياضة"، بعد أن أعلنت الوزارة استمرار التشعيب فى الشعبة العلمية للعام الدراسى المقبل، مؤكدة أن الثانوية العامة العام المقبل كما هى دون تغيير، مشيرة إلى أن الطلاب يؤدون امتحان العام المقبل وفق التشعيب القديم، َإضافة إلى عقد الاختبارات إلكترونيا حتى الآن.



وشددت الوزارة على أن التنسيق مستمر العام المقبل دون أى تغيير ولا صحة لإلغاء التنسيق فى دخول الجامعات، مضيفة أن مجموع الدرجات النهائى للثانوية العامة 410 كما هو.