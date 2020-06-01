أخبار مصر | "مستقبل وطن" بالفيوم يبدأ المرحلة الثالثة من مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" بالفيوم يبدأ المرحلة الثالثة من مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم، بتجهيز وتوزيع عبوات من المواد الغذائية الجافة تحت إشراف المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمساعدة المستحقين بالقرى الأكثر احتياجا والأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دور الحزب المجتمعي، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وتفعيلا لدور الحزب المجتمعي ومشاركتة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبئ عنة ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

وتم توزيع العبوات تحت إشراف أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية وذلك بأمانات بندر أول الفيوم بمنطقة دارماد وفي مركز يوسف الصديق بقرية حنا حبيب، كذلك تم توزيع شنطة المواد الغذائية الجافة على المستحقين بمركز طامية بقري قصر رشوان والروبيات ومدينة طامية، وفي مركز إطسا تم التوزيع بقرية قلمشاة.

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ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والعمالة الغير منتظمة والمتضررين من فيروس كورونا في ظل انتشار هذة الجائحة، وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأشار المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة، إلى أن عملية التوزيع تمت من خلال التنسيق والمتابعة بين أمانات المراكز وأمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية وذلك من خلال نزول فرق من أمانات المراكز لتوصيل عبوات المواد الغذائية إلى منازل المستحقين بناء على كشوف واقعية تم إعدادها مسبقا.

وكما أشار إلى أن أمانة الحزب بالمحافظة تستهدف معاونة الأسر المستحقة وتخفيف العبء عنها وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم.