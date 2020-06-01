أخبار مصر | تصريح مفاجئ من وزير التعليم لمن يريد تأجيل امتحانات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريح مفاجئ من وزير التعليم لمن يريد تأجيل امتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن كل من يخشى على أبنائه من الإصابة يؤجل امتحان ابنه إلى العام القادم دون أن يخسر أي درجات.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن كل من يؤدي الامتحان سيقوم بلبس الكمامة، وسيتم توفيرها للطلاب والمراقبين، ونحن لسنا مختلفين عن أولياء الأمور، ونحاول أن نجعل المكان الذي سيمتحن فيه الطلاب أكثر أمانا من أي مكان من الممكن أن يذهب إليه.

واستكمل: وفرنا كل ما نستطيع لأن هذا واجبنا وعلى باب كل مدرسة هناك سيارات إسعاف وطبيب مقيم، ومن يقترح تأجيل الامتحانات، مش فاهم أنه بهذا ممكن يفسد العام الدراسي، لأن هناك دور ثان وتظلمات".