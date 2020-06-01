أخبار مصر | لجنة مكافحة كورونا بالمحامين تتلقى 16 بلاغا من إصابات وحالات وفاة اليوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر لجنة مكافحة كورونا بالمحامين تتلقى 16 بلاغا من إصابات وحالات وفاة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت النقابة العامة بمقرها الأحد، الزملاء وأقاربهم لاستخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والأشاعات اللازمة لإستبيان حالتهم الصحية، وعلية تم استخراج عدد ( ٩٥٤ ) خطاب علاج، أما عدد الخطابات الخاصة بالتحاليل والأشعة ( ٤٣) وعدد ( ٩١١ ) خطابات علاج متنوعة.

وقامت اللجنة اليوم بتلقي عدد ( ١٦) ستة عشر بلاغًا من خلال الهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس والتي حوت على :

عدد حالات وفاة لايوجد .

عدد حالات مصابة (٢ ).

عدد حالات مشتبه في اصابتها ( ١٤ ).

أولًا: بالنسبة للحلات المصابة.

هي لزميلين مصابين وموجودين في الحجر المنزلي ويرغبون في توفير العلاج.

تم التواصل مع الجهات المعنية وجاري أستلام العلاج.

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ثانيًا: بالنسبة للحالات المشتبة في إصابتها.

تم استخراج خطابات العلاج لهم اليوم والبعض الاخر تم إخطارهم بسرعة التوجة إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لاستلام خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة حتى يتثنى للجنة التحرك وفقًا للنتائج النهائية.

وعليه نوجه عناية الزملاء للآتي :-

أولًا: تم التعاقد مع مستشفى جامعة عين شمس التخصصي لعمل تحاليل مجموعة كورونا بدلًا من المسحة طبقًا لبروتوكولات العلاج الجديدة لوزارة الصحة، بتكلفة ١٥٧١ جنيه للمجوعة كاملة يتحمل الزميل ٢٥٪؜ من قيمتها فقط .

ثانيًا:نعاود التواصل مرة اخرى لإستقبال أتصالاتكم للإبلاغ عن الحالات المصابة والمشتبة في اصابتها من خلال الخط الساخن للجنة بدءً من باكر .

ثالثًا: على الزملاء المشتبه في إصابتهم والذين يصعب عليهم أرسال أحد أقاربهم إلى مقر النقابة العامة لإستخراج خطابات العلاج إرسال صورة البطاقة العلاجية عبر تطبيق الواتس اب لأرقام السادة الزملاء الاتية ( ٠١٠٢٣٤٢٦٥٨٠، ٠١١٢٠٢١٢٢٥٠، ٠١٠٠٢٥٩٠٨٠٢ ) وسيتم التنسيق على كيفية تسليمها.

رابعًا : نكرر لن يسمح بدخول مقر النقابة العامة والفرعيات لاستلام خطابات العلاج إلا بعد إتخاذ الإجراءات الوقائية الإحترازية اللازمة من أرتداء الكمامة الطبية وقفاز اليد.

وتحقيقًا لأهداف اللجنة من سرعة التواصل مع الزملاء وتفعيل أنشطة اللجنة فقد تقرر تكليف عضو اللجنة المركزية، وللتواصل مع البلاغات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية بنقابة جنوب البحيرة الفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ مهامها وفقًا لقرارات اللجنة، أ. عمر حسن حنفي عن نقابة الأقصر.

وقالت لجنة مواجهة تداعيات وباء كورونا بنقابة المحامين، إنه أثناء تحقق اللجنة أثبتت تعرض عدد اثنين من موظفي النقابة العامة بمقر النادي النهري بالمعادي بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ثبوت إصابة أحد العاملين بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وأكدت اللجنة على أنه تم التعامل طبيًا وفق الإجراءات المقررة مع الحالات المذكورة وجار متابعتهم.ِ