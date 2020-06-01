أخبار مصر | "النقل": تشغيل 28 قطارا جديدا وتعديل مواعيد 21 آخرين بالوجهين القبلي والبحري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر "النقل": تشغيل 28 قطارا جديدا وتعديل مواعيد 21 آخرين بالوجهين القبلي والبحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعه الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا وذلك بدءًا من اليوم.

وأوضح الوزير أن هيئة السكة الحديد قامت بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري حيث سيتم تشغيل عدد ٢٨ قطار إضافي علي الوجه البحري بدءً من يوم ٢ يونيه، وتعديل مواعيد ٢١ قطارا على الوجهين القبلي والبحري وامتداد مسير عد ٤ قطارات رقمي ٩٨١٩٨٠ اسوان القاهرة والعكس ورقمي ١٨١١٠٩ ما بين الإسكندرية الفيوم علي ان يتم تشغيلهم يوم ٩ يونيه ٢٠٢٠ نظرا لوجود حجز مسبق للقطارات المكيفة ولحفظ حقوق الركاب الحاجزين على هذه القطارات حيث تم الحجز المسبق حتى ٨ يونيه ٢٠٢٠، على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب.