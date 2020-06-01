مصر | النائب العام يأمر بفتح التحقيق في اتهام شخص بانتحال صفة نائب رئيس حزب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر النائب العام يأمر بفتح التحقيق في اتهام شخص بانتحال صفة نائب رئيس حزب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في البلاغ المقدم من الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين والذي يتهم فيه شخص يدعى "جمال ع"، بإنتحال صفة نائب رئيس الحزب استنادا على قرار تحصل عليه من شخص أخر يدعى "محمود ي." السابق فصله من الحزب.

وكلف النائب العام، المحامي العام الأول لنيابة الجيزة الكلية، بالتحقيق في البلاغ الذي حمل الرقم 13584 لسنة 2020 عرائض النائب العام، واتخاذ اللازم قانونا فيما تضمنه البلاغ.

وكان البلاغ المذكور قد تضمن مستندات خاصة تؤيد وجه نظر مقدمه، وإنتحال المشكو في حقه نائب رئيس الحزب، ومن ضمنها أحكام قضائية صادرة في هذا الصدد.

وفي سياق آخر قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة البلاغات المقدمة بشأن واقعة قيام شابين بترويع طفل من ذوى الاعاقه بكلب مفترس على سطح منزل، وهي الواقعة التي كشف عنها فيديو ظهر فيها شباب يتركون كلبا شرسا يهاجم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك إلى النيابة المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة المذكورة.

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وأمر النائب العام في وقت سابق بالقبض على المتهمين في القضية، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها تابعت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول الواقعة.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إدارات التأهيل الاجتماعي والأسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة بتقديم بلاغ للنائب العام واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة أو ترويعة أو التنمر بذوي الإعاقة بأي صورة من صور التنمر أو الاعتداء بأي صورة من صور الاعتداء لفظيا أو جسديا أو معنويا وقانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ونصوص الدستور المصرى تجرم ما تم تداوله وستسعي الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعه ترويع الطفل على اشد عقوبة ينص عليها القانون.