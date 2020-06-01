مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": بلاغ عاجل للنائب العام الكويتي ضد ريم الشمري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": بلاغ عاجل للنائب العام الكويتي ضد ريم الشمري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

تقدم المحامي فهمي بهجت بالتنسيق مع المحامي ابراهيم شعبان أحد أبناء الجالية المصرية المقيم بالكويت، ببلاغ للمستشار ضرار العسعوسي النائب العام الكويتي ضد المواطنه الكويتية "ريم الشمري" لقيامها بسب الجالية المصرية بالكويت خاصة والشعب المصري عامة.

وقال بهجت في بلاغه، إن المشكو في حقها قامت بوصف المصربين بألفاظ شنيعه يعاقب عليها وفقا للمادة ٢١٠من القانون الكويتى رقم ١٦ لسنه ١٩٦٠ والتى تعاقب بالحبس لمدة سنة على جريمه السب، وأن المادة الثانيه من القانون رقم ١٩ لسنه ٢٠١٢، ذكرت أن يعاقب بالحبس لمده سبع سنوات من يقوم العنصريه والتمييز ضد اى مواطن مقيم بالكويت.

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة قرار رقم (۱۷۲) لسنة ۲۰۲۰ بعد الاطلاع على القانون رقم (61) لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية المستشاري المحكمة المنعقدة في سبتمبر الماضي.

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وبناء على ما أبداه المستشارون أعضاء المكتب الفني من رغبات - وما قدم من طلبات، ولكي يتحدد من سيتولى الأمر بعد انتهاء مدة عملي (۲۰۲۰۷۳۰) ما يراه مناسبة من قرارات ولصالح العمل قرر مايلي:

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها أعلى الطريق الدائري، وسط تواجد أمني مكثف بالطريق، إثر تعطل سيارة نقل محملة بالحديد، وأخطر اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور.

كانت تعطلت سيارة نقل محملة حديد، أعلى الطريق الدائري، بمنزل الاتوستراد القادم من التجمع اتجاه المنيب، وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ بإشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة لرفع السيارة وانتظام الحركة المرورية علي الطريق الدائري.

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر دعوى تطالب بإلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات لتكون مختلفة عن أوقات الذروة ومواعيد المدارس والجامعات وذلك لجلسة 8 اغسطس المقبل.

وقال سمير صبري المحامي مقدم الدعوى: لم يتوقف نزيف الدماء على الأسفلت رغم قوانين المرور التي تضعها الدولة من أجل منع الحوادث المتكررة على الطرق والتي تحصد الأرواح وتهدر الدماء بلا رادع قانوني، وكان آخرها حادث تصادم أتوبيس مدارس وسيارة نقل محملة بمواد بترولية بالكيلو 26 بطريق القاهرة - السويس الصحراوي وهو أتوبيس تابع لمدرسة "سان جان" للغات، وتبين وفاة 3 أشخاص بينهم مدرس وسائق، وأصيب 22 آخرون تم نقلهم للمستشفيات، وقبلها مقتل الطفلة "دانية" أثناء تواجدها مع والدتها داخل السيارة على الطريق السريع، وناشدت والدة الطفلة المتوفاة المواطنين بالتدخل والمطالبة بمنع سير سيارات النقل الثقيل أوقات الذروة لمنع تكرار هذه الحوادث وفقد أطفالا وكبارا.