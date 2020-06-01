مصر | تفاصيل تورط مسؤول بهيئة سكك حديد مصر بالحصول على رشاوى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل تورط مسؤول بهيئة سكك حديد مصر بالحصول على رشاوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365" على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، التي كشفت تورط مسؤول بهيئة سكك حديد مصر باستغلال نفوذه ومنصبه، للحصول على رشوة مالية مقابل صرف التعويضات المقضي بها بأحكام قضائية نهائية لصالح ضحايا السكك الحديد.

والمتهم في القضية هو، "ط.ك.ا"– 51 سنة – مدير الشئون القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة السكك الحديد".

وحملت القضية الرقم 16477 لسنة 2019 جنايات الأزبكية وقيدت تحت رقم 154 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد عماد وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

بدأت إنكشاف القضية من عند، "حسن إبراهيم سليم – 38 سنة – محامي حر"، والذي أكد في التحقيقات أنه توجه إلى مقر عمل المتهم "مدير الإدارة القانونية لمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر"، سعيا منه لإنهاء إجراءات صرف مبالغ تعويضات لموكلين لديه. Advertisements

فإلتقى المتهم الذي إتفق معه على لقائه بإحدى المقاهي بمنطقة شبرا، حيث طلب منه الأخير 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات لعدد 35 حكم قضائي بواقع ألف جنيه عن كل حكم، فماطله وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية التي طلب ممثلها الذي إلتقى به، مجاراة المتهم والتظاهر بالموافقة على طلبه.

ونفاذا لذلك جمعه والمتهم لقاء تم تسجيله من قبل هيئة الرقابة الإدارية، سلمه خلاله 10 ملفات لأحكام نهائية تمهيدا لصرف التعويضات المقضي بها، وأنهيا لقائهما بالإتفاق على التقابل بمحل عمل المتهم لإستلام الأحكام المنتهية ولأخذ الأخير مبلغ الرشوة.