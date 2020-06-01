شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الجامعية: 21 مستشفى تستقبل مرضى فيروس كورونا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الطاقم الطبى يبلى بلاء حسنا ونقدم له كل التقدير والاحترام على المجهود غير العادى الذى يبذلونه، موضحاً أن هناك 10 مستشفيات جامعية بها مرضى إيجابيين بفيروس كورونا.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، على فضائية "cbc"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه تم الإعلان عن إضافة 7 مستشفيات خلال الأيام المقبلة ونهاية الأسبوع المقبل يكون هناك 21 مستشفى جامعية تتلقى مرضى كورونا.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أنه خلال الثلاث شهور الماضية ظهرت حقائق لم تكن واضحة على مستوى العالم، وكانت الدول تتزاحم على أجهزة التنفس الصناعى، وحالياً ليست هى الأزمة، لافتاً إلى أن 20% فقط من مصابى كورونا يظهر عليهم أعراض.