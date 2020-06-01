شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها وزير التعليم العالى: 113 مستشفى تضم 35 ألف سرير لتقديم خدمات علاج كورونا، و وزيرة الصحة تدعو المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة رئيس الوزراء يتابع خطة الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري المترو: تعديل مواعيد التشغيل اليومى لتناسب التعديلات الجديدة لحظر التجوال رئيس السكة الحديد: أول قطار سيتحرك الساعة 5.15 صباحا بعد تعديل مواعيد الحظر رئيس الوزراء: وضع سقف لتكلفة علاج كورونا منعا للمبالغة فى المستشفيات الخاصة "الصحة":القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة الأعلى إصابة بكورونا وزير التعليم العالى: 113 مستشفى تضم 35 ألف سرير لتقديم خدمات علاج كورونا وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما Advertisements وزيرة الصحة تدعو المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما لمساعدة الحالات الحرجة الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بفيروس كورونا.. القاهرة فى المقدمة وزيرة الصحة: توفير 10.5 مليون جرعة دواء للمصابين بكورونا مستشار الرئيس: زيادة الإصابات بكورونا بسبب مخالطة العائلات في رمضان والعيد وزيرة الصحة: التوسع فى مستشفيات علاج كورونا لـ 376 مستشفى ارتفاع درجة حرارة رجاء الجداوى فى الحجر الصحى.. وابنتها: ادعوا لها وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

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