مصدر يكشف كواليس القبض على زوج شقيقة محمد رمضان بسبب حفل زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول ملابسات القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، أمس الأحد، وذلك على خلفية إقامة حفل زفافه داخل إحدى الفيلات بالشيخ زايد.

وقال المصدر إن وحدة الرصد والمتابعة رصدت مقاطع فيديو وصور لحفل الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين بالفحص أن الحفل مقام في فيلا بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بنطاق قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

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عقب تقنين الإجراءات، توجهت مأمورية إلى الفيلا، وجرى مصادرة السماعات و"دي جي" واصطحاب صاحب الفرح المهندس حسام حامد زوج شقيقة الفنان محمد رمضان إلى ديوان القسم.

واستمع رجال الأمن إلى أقوال "حامد" الذي برر الأمر بأنه كان مقصورا على العائلة في ضوء الاإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، وغادر بعدها القسم.

واحتفل الفنان محمد رمضان، في جو عائلي، بزفاف شقيقته "إيمان"، على "حسام خالد"، وذلك بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي