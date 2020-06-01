القبض على منظم حفل زفاف شقيقة محمد رمضان بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: ألقت قوات الشرطة القبض على منظم حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان في إحدى الفيلات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، أمس الأحد. وتحفظت قوات الأمن على السماعات والـ"دي جي" بسبب وجود تجمعات بالمخالفة للقانون والإجراءات الاحترازية المتبعة. واحتفل الفنان محمد رمضان، في جو عائلي، بزفاف شقيقته "إيمان"، على "حسام خالد"، وذلك بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.

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