اختلفا على أولوية التحميل.. تجديد حبس سائق متهم بقتل زميله في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

جدد قاضي المعارضات، حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زميله في مشاجرة بينهما على أولوية تحميل الركاب.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا بوجود متوفى بمنطقة اسطبل عنتر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين سائقين بسبب خلافات على أولوية التحميل، فقام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض بطعنه نافذة أودية بحياته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تم ضبطه، وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.