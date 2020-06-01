بعد حفل زفاف شقيقة محمد رمضان.. حملة مكبرة على فيلات طريق الإسكندرية الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية شنت حملة مكبرة استهدفت الفيلات والمنتجعات السياحية بطريق الإسكندرية الصحراوي، المخالفة للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" اليوم، الأحد، أن قوات الأمن قامت بتشميع عدد من الفيلات المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتحرير محاضر لملاكها، بعدما سمحوا بإقامة حفلات داخلها، دون مراعاة للإجراءات التي تقوم بها الحكومة.

واحتفل اليوم، الأحد، الفنان محمد رمضان بزفاف شقيقته ايمان بفيلا على طريق الإسكندرية الصحراوي.

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