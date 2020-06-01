في المستشفى والعزل المنزلي.. تفاصيل إصابة 5 إعلاميين بفيروس "كورونا"



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصيب اليوم 5 إعلاميين بفيروس "كورونا المستجد"، ونقل بعضهم إلى مستشفيات العزل، بينما لجأ البعض الآخر للعزل المنزلي.

ويستعرض (الخليج 365) إصابات الإعلاميين بالفيروس في التقرير التالي..

- الحالة الأولى للإعلامية "آية عبدالرحمن" المذيعة بفضائية "إكسترا نيوز"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.

وأضافت: "ببلغكم الخبر ده علشان، أولًا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة أن ربنا هيرزقني الشفاء قريبًا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة".

وتابعت: "هارجع أحكي لكم عن تجربتي مع الكورونا باشا".

- الحالة الثانية للإعلامية ريهام السهلي المذيعة بفضائية "إكسترا نيوز"، والتي أكد إصابتها بفيروس "كورونا المستجد" مصادر إعلامية في القناة.

Advertisements

وقالت المصادر، إن نتيجة التحليل إيجابية، فيما تتواجد السهلي حاليًا في إحدى مستشفيات العزل، وحالتها الصحية بخير ومستقرة تمامًا.

- الحالة الثالثة أكدتها عدة مصادر إعلامية، بإصابة "إلهام النمر" المذيعة في التلفزيون المصري بفيروس "كورونا المستجد"، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عزلها وتلقيها العلاج.

- أما الحالة الرابعة، عندما كتب هيثم الفيل، أحد أصدقاء المذيع الإذاعي عمرو صلاح، عبر حسابه على "فيسبوك": "يا جماعة كل اللي بيحبني يدعي لعمرو صلاح.. عمرو بالنسبة لي مش مذيع أو ممثل اشتغل معايا على مدار سنين.. عمرو بالنسبالي بجد واحد من ولادي والتيم بتاعي أول دخوله الميديا كان معايا.. صدقت موهبته من أول لحظة".

وتابع: "عمرو الجدعنة والإخلاص والمحبة في الشغل وبره الشغل، عمرو واحد من المخلصين القليلين اللي بيعترف بفضل أي حد ومساعدة أي حد ليه نوعيه عمرو دي ما بقتش موجودة كتير أي حد حب برامجنا الحكم بعد المزاولة والجاسوس والمافيا أكيد عارف عمرو صلاح وعمرو من أشطر مذيعين نغم أف أم كمان دلوقتي".

واختتم حديثه، قائلًا: "هتقوم منها يا عمرو إن شاءالله بالسلامة.. كورونا وبتاع إيه.. قوم منها عشان نعمل حاجة جديدة إن شاء الله.. ربنا يحفظك يا عمرو ويحرسك بعنايته وشكرًا يا أحمد محسن إنك عرفتني على طول عشان أكيد في ناس كتير بتحب عمرو ولما تعرف هدعيله".

- الحالة الأخيرة، أكدتها عدة مصادر حول إصابة الإعلامية داليا أبو عمر، التي قالوا إنها موجودة حاليًا في منزلها لتطبيق الحجر المنزلي، بعد تأكد إصابتها بفيروس "كورونا".

وداليا أبو عمر هي إعلامية ومذيعة مصرية عملت بالعديد من القنوات المصرية، وخاضت تجربتها التمثيلية الأولى ضمن مسلسل "الوحدة" كما حلّت ضيفة شرف في مسلسل "بعد البداية"، وتقدم "أبو عمر" الآن برنامجًا على يوتيوب باسم "دلعيه يدلعك".