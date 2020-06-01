محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تبث وزارة الثقافة، بقناتها على موقع "يوتيوب"، حفلًا موسيقيًا مساء اليوم الأحد المقبل، ضمن المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".
يشارك في الحفل عازفة الفلوت العالمية ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وعازف الساكسفون الإيطالي فيدريكو موندليتشي كضيف شرف مع أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي.
يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الموسيقية الكلاسيكية التي وضعها كبار المؤلفين العالميين وتحمل طابع التفاؤل والأمل، وتلقى قبولًا كبيرًا من محبي ومتذوقي الفنون الجادة حيث تعبر عن المشاعر الإنسانية الراقية، كما تبرز دور الموسيقى في الارتقاء بالوجدان.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة إيناس عبدالدايم.. حوار موسيقي بين الفلوت والساكسفون على "يوتيوب" الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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