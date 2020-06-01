أخبار مصر | رئيس حزب "المصريين" ينعى شهداء التركمانية.. ويؤكد: الإرهاب الأسود لن يزيدنا إلا تماسكا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس حزب "المصريين" ينعى شهداء التركمانية.. ويؤكد: الإرهاب الأسود لن يزيدنا إلا تماسكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، العملية الإرهابية التي استهدفت أبطال القوات المسلحة إثر عملية إرهابية نتيجة عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء.

ونعى الدكتور حسين أبو العطا، وكامل قيادات وأعضائه وهيئات الحزب، في بيان مساء اليوم الأحد، شهداء القوات المسلحة الأبرار الذين وافتهم المنية وارتقوا للقاء ربهم في حادث التركمانية الإرهابي.

وأكد رئيس حزب "المصريين"، قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب الأسود وجماعات الشر والظلام وجماعة الإخوان المارقة التي لا تريد الخير لمصر وشعبها العظيم وتستهدف دمار المنطقة، موضحًا أن المصريين على قلب رجل واحد ويصطفون خلف قيادتهم السياسية المُمثلة في الرئيس السيسي وجيشهم العظيم وجهاز الشرطة القوي لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب فى الداخل والخارج.

وأشار رئيس الحزب إلى أن تلك العمليات الإرهابية لن تُزيدنا إلا قوة وتماسكًا لمواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره ودحره نهائيًا، مشددًا على دعم جميع المصريين للقوات المسلحة والشرطة في حربهما ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وتنميته، مؤكدًا على أن المصريين لن يتخلوا عن الدفاع عن وطنهم الغالي مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

ودعا الله، عز وجل، أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته مع الصديقين والأبرار.

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وأصدر حزب "المصريين" برئاسة الدكتور حسين أبو العطا، بيانًا لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة، مؤكدًا أن وزارة الصحة لم تتوان لحظة عن تقديم الدعم الصحي للمواطنين وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لجميع فئات الشعب المصري من قبل المنظومة الطبية بجميع طواقهما.

وقال حزب "المصريين"، في بيان له، إن جيش مصر الأبيض من أطباء وهيئة تمريض وكافة العاملين صامدون في مواجهة هذا الوباء القاتل ويحاربونه بكل ما أوتوا من قوة ويواجهون الموت ليل نهار بصدور مفتوحة، مقدمين أرواحهم فداء للوطن الغالي، مؤكدًا أنه لا يستطيع أي شخص أن ينكر الدور الإنساني والوطني للأطباء في هذه المعركة، التي تحمل الأطباء الثمن الأكبر فيها.

وأضاف الحزب أنه لا يستطيع أحد أن يُزايد على وطنية وإخلاص وتضحيات أطباء مصر المخلصين والمساندين لأهلهم ووطنهم في أحلك الظروف وتضحياتهم التي لا ينكرها إلا جاحد، مؤكدًا أن الطبيب المصرى يواجه الكثير من المحن والظروف الصعبة، موضحًا أن التحركات المكثفة التي تقودها لجان جماعة الإخوان الإرهابية على السوشيال ميديا لتحريض الأطباء على الاستقالة والهروب من ساحة المعركة ما هي إلا مخطط خبيث يستهدف الفرقة بين جموع الشعب المصري وتدمير المجتمع بأكمله في ظل هذه الجائحة العالمية التي ضربت العالم أجمع وضربت أكبر المنظومات الصحية في العالم.

وأشار إلى أن أطباء مصر عهدناهم منذ بداية الأزمة على قدر المسئولية التي وكلت إليهم ولم يكلوا أو يملوا بل قدموا أرواحهم بطيب خاطر فداء للوطن؛ مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية المارقة تستهدف ضرب الروح المعنوية لجنود الجيش الأبيض وتدمير معنوياتهم حتى لا يُكملوا مسيرتهم التي بدأوها بالتضحيات الجليلة التي يعلمها القاصي والداني في مصر وما زالوا يضعون أرواحهم على كفوفهم من أجل حماية البلاد وإنقاذ حياتنا وحياة أسرنا من مخاطر هذا الفيروس اللعين.

وأكد أن جنود الجيش الأبيض لا يهابون الموت ونحن عهدناهم أبطالًا في ساحة المعركة، مشيرًا إلى أن جماعات الشر والظلام تستهدف إحداث حالة من التخبط داخل الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الفيروس المستجد؛ ولكنهم لن ينجحوا في تنفيذ مخططهم الخبيث لأن جميع أعضاء فريق الجيش الأبيض على قدر كبير من المسئولية ويقدرون المهام المُكلفين بها جيدًا.

وتابع: "مثيرو الفتنة من الإرهابيين وأعوانهم شغلتهم الأساسية أنه ميبقاش فيه إرادة مجتمع لمواجهة كورونا أو أي أزمة عموما.. علشان كده بيشتغلوا على صناعة صراعات فئوية.. شوية الأطباء وبعدها العمال.. هما عايزين الدولة المصرية خرابة مش أكتر".

واختتم: "كل الاحترام والتقدير لأطباء مصر الأبطال الموجودين في مواقعهم ومجهوداتهم العظيمة والجبارة وقيمة رسالتهم السامية.. تحية واجبة لكل طبيب بطل في موقعه، والنقابة من جانبها لا تألوا جهدًا فى السعي لتوفير أسلحتكم في تلك المعركة لحمايتكم، حفظكم الله وحفظ مصر وشعبها العظيم".