مصر | تركي آل الشيخ يحرك دعوى قضائية ضد محمد سراج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يحرك دعوى قضائية ضد محمد سراج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد حمودة المحامي، أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، قرر التقدم ببلاغ ضد محمد سراج عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، بعد الأزمة التي اندلعت بينهما والتراشق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وأكد حمودة المحامي، أنه تم تكليفه من جانب تركي آل الشيخ، بالتقدم بالبلاغ ومتابعة الدعوى لحين الفصل فيها ومعاقبة المشكو في حقه، بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

وكان "آل الشيخ" قد وجه تهديدا ضمنيا لعضو المجلس الأحمر، قبل ساعات، مشيرا إلى أنه سيأخذ حقه بالقانون، مشيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مصر بلد قانون … ومفيش أحسن من القانون".

وقد وكان آل الشيخ قد عاد مؤخرا للهجوم على إدارة النادي الأهلي بعدما اتهمهم بتمويل اللجان الإلكترونية من أجل الهجوم عليه.

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وفي إطار آخر قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إحالة البلاغات المقدمة بشأن واقعة قيام شابين بترويع طفل من ذوى الاعاقه بكلب مفترس على سطح منزل، وهي الواقعة التي كشف عنها فيديو ظهر فيها شباب يتركون كلبا شرسا يهاجم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك إلى النيابة المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة المذكورة.

وأمر النائب العام في وقت سابق بالقبض على المتهمين في القضية، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها تابعت ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول الواقعة.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إدارات التأهيل الاجتماعي والأسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة بتقديم بلاغ للنائب العام واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من الأشخاص ذوى الإعاقه أو ترويعة أو التنمر بذوي الإعاقه بأي صورة من صور التنمر أو الاعتداء باي صورة من صور الاعتداء لفظيا أو جسديا أو معنويا وقانون حماية الاشخاص ذوى الاعاقه ونصوص الدستور المصرى تجرم ماتم تداوله وستسعي الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعه ترويع الطفل على اشد عقوبة ينص عليها القانون.