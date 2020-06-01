مصر | بعد إساءتها للمصريين.. قرار من النائب العام في بلاغ الفنانة شمس ضد "ريم الشمري"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد إساءتها للمصريين.. قرار من النائب العام في بلاغ الفنانة شمس ضد "ريم الشمري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مكتبه الفني، بفحص البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام وذلك عن الفنانة صابرين صلاح العسكري وشهرتها شمس عضو نقابة المهن التمثيلية ضد المواطنة الكويتية ريم الشمري المقيمة بدولة الكويت، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
وكان مقيم البلاغ ذكر أن المبلغ ضدها مواطنة كويتية قامت من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وسناب شات، خلال الأيام الماضية وعلى فترات متلاحقة بصناعة وعرض محتوى يتضمن الإساءة إلى المصريين المقيمين بدولة الكويت والتعدي عليهم بالسب والقذف والتحقير من شأنهم وازدراءهم بأن وصفتهم بالخدامين والمأجوريين لخدمة الشعب الكويتي والتحريض عليهم واتسام خطابها بالعنصرية.
وأشار البلاغ، إلى أنه لم تكتف المبلغ ضدها بتوجيه إهانتها للمقيمين الوافدين من المصرين فقامت بإهانة الحكومة المصرية واتهمت السلطات المصرية بقيامها بابتزاز دولة الكويت من خلال متاجرتها بحقوق الوافدين المقيمين بدولة الكويت الذين تعرضوا للاعتداء من قبل بعض المواطنين الكويتين.
وانتشرت تلك الفيديوهات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شبكة المعلومات الدولية مما أثار حالة من السخط والغضب العارم بين عموم الشعب المصري.
مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".