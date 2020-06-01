مصر | بعد إساءتها للمصريين.. قرار من النائب العام في بلاغ الفنانة شمس ضد "ريم الشمري"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد إساءتها للمصريين.. قرار من النائب العام في بلاغ الفنانة شمس ضد "ريم الشمري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مكتبه الفني، بفحص البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبد السلام وذلك عن الفنانة صابرين صلاح العسكري وشهرتها شمس عضو نقابة المهن التمثيلية ضد المواطنة الكويتية ريم الشمري المقيمة بدولة الكويت، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

وكان مقيم البلاغ ذكر أن المبلغ ضدها مواطنة كويتية قامت من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وسناب شات، خلال الأيام الماضية وعلى فترات متلاحقة بصناعة وعرض محتوى يتضمن الإساءة إلى المصريين المقيمين بدولة الكويت والتعدي عليهم بالسب والقذف والتحقير من شأنهم وازدراءهم بأن وصفتهم بالخدامين والمأجوريين لخدمة الشعب الكويتي والتحريض عليهم واتسام خطابها بالعنصرية.

وأشار البلاغ، إلى أنه لم تكتف المبلغ ضدها بتوجيه إهانتها للمقيمين الوافدين من المصرين فقامت بإهانة الحكومة المصرية واتهمت السلطات المصرية بقيامها بابتزاز دولة الكويت من خلال متاجرتها بحقوق الوافدين المقيمين بدولة الكويت الذين تعرضوا للاعتداء من قبل بعض المواطنين الكويتين.

وانتشرت تلك الفيديوهات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شبكة المعلومات الدولية مما أثار حالة من السخط والغضب العارم بين عموم الشعب المصري.

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