شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من ممرضة بمستشفى عزل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» الأحد، فيديو لممرضة بأحد مستشفيات العزل يحمل رسالة مؤثرة للشعب المصري.

وأوضحت الممرضة بأنها ممرضة عمليات بالأساس ومع تحول المستشفى للحجر صحى لمواجهة كورونا «أصبحنا فريق واحد حاليا».

وتابعت قائلة: «خوفا على نفسي وعلى أهلى وعلى كل حاجة وبمجرد ما جيت العزل الخوف راح، وبدأت بالتعامل مع المرضى ومتابعة العمل».

وأوضحت أن المريض تكون حالته الصحية سيئة عند قدومه للعزل بسبب الخوف والصدمة، ومهمتها هي تهدئته نفسيا قبل البدء بالعلاج.

وأكدت أنهم قاموا بمصاحبة معظم الحالات وأنهم ينتظرون قدوم الشيفت للاطمئنان على سلامة الحالات.

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