شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: إجراءات حاسمة لمواجهة الفيروس لكل الصحفيين وأسرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر فتح الانضمام الاستثنائى لمشروع العلاج، لمدة 15 يومًا تبدأ من 1 إلى 15 يونيو بدون غرامة، والاتفاق مع مجموعة من أساتذة واستشاريى الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، للتواصل معهم تليفونيا أو إلكترونيا لاستشارتهم حول أى حالة اشتباه، وإبداء الرأى فى التحاليل والإشاعات التى يجب القيام بإجرائها.

وشملت الإجراءات إتاحة مشروع العلاج، وفق دليل هذا العام المحدث، كل الإشاعات والتحليلات المطلوبة للتأكد من حالة الاشتباه، وفى مقدمتها الأشعة المقطعية على الصدر بمختلف جهات التعاقد، بأسعار مخفضة، يتحمل العضو منها 200 جنيه فقط بدلا من تكلفتها العادية والتى تصل إلى 1000 جنيه، كما يتيح مشروع العلاج التحاليل التالية وفق الدليل المحدث، لهذا العام بأسعار مخفضة تتساوى مع أفضل العروض المقدمة للجهات النقابية الأخرى، ويتحمل العضو منها 70 جنيهًا فقط، بدلا من قيمتها العادية التى تصل لنحو 400 جنيه، وهى: Complete blood picture (CBC) – ESR - CRP(Quantitative)- SGOT – SGPT -.ferritin

كما تضمنت الإجراءات إجراء مسحات كورونا بعد اتخاذ الاستشارة الطبية وإجراء الأشعات والتحليلات السابقة، دون تحميل الصحفيين أعضاء مشروع العلاج وأسرهم أى تكلفة مالية، وذلك بمستشفيات قصر العينى التابعة لجامعة القاهرة، وإتاحة أسرة وغرف للعزل بمستشفيات وزارة الصحة، لمن تثبت إصابته من الصحفيين وأسرهم، وتستلزم حالته ذلك، وستوفر وزارة الصحة حقائب العلاج لمن يتقرر عزلهم منزليًا، والمخالطين لهم، على أن يتم تشكيل لجنة للتواصل مع الزملاء للقيام بالإجراءات السابقة، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وتضم محمد شبانة، السكرتير العام، وأيمن عبدالمجيد مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ويعتبر كل أعضاء المجلس أنفسهم أعضاء فيها لتلقى اتصالات الزملاء على مدار الساعة.