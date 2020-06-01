شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس المنيا تضع شروطا للحاضرين بقداس عيد «دخول المسيح أرض مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت الكنائس الأرثوذكسية بمحافظة المنيا، لإقامة القداس الاستثنائي، غدا الاثنين، والذي يقام بمناسبة عيد دخول المسيح أرض مصر، الذي يحل في الأول من يونيو من كل عام، وأعلنت أغلب الكنائس قصر القداس على عدد محدود جدا من الشمامسة، التزاما بقرار البابا تواضروس والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن تقتصر المشاركة بالقداس على 6 أفراد ضمنهم الكاهن الذي يقيم القداس.

وانصياعا لقرار الكنيسة القبطية، قررت أغلب الكنائس الاكتفاء بحضور أكبر الشمامسة سنا ورتبة كنسية، ومعروف أن خدمة «الشموسية» تقوم على عدة رتب تبدأ برتبة المرتل ثم القارئ ثم الشماس المكرس ورئيس الشمامسة.

وبينما قررت أغلب الكنائس إذاعة القداس عبر البث المباشر لشبكات التواصل الاجتماعي، قررت كنائس أخرى الامتناع عن البث لرفع الحرج عن الشمامسة الحاضرين وعدم إثارة الضيق أو الحزن بين زملائهم الذين تمنعهم التدابير الوقائية الحالية من الحضور، ووجهت تلك الكنائس رعاياها بمتابعة القداس عبر القنوات الفضائية المسيحية، التي ستذيع القداس برئاسة البابا تواضروس الثاني، من المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وأعلنت كنائس أخرى أن الحاضرين من الشمامسة مع الكاهن «مقيم القدس» لن يحضروا القداس الاستثنائي الثاني في عيد العنصرة الموافق يوم 7 يونيو الجاري، ليتم إفساح المجال لم يليهم في كشوف الشمامسة بتلك الكنائس.