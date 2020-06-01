شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: لا إصابات بـ«كورونا» فى دور الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلو جميع مؤسسات الأيتام التابعة للوزارة، وعددها ٤٧٢ مؤسسة، من فيروس كورونا، فيما ظهرت حالة واحدة لمسن يبلغ من العمر ٨٥ عاما بدار للمسنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حيالها.

وأبدت غضبها الشديد بعد تعرض طفل من ذوى الإعاقة لترويع من أقاربه بكلب مفترس، مشددة على اتخاذ الوزارة كافة الطرق القانونية لمحاسبة المتسببين فى الواقعة. وقالت «القباج»، فى تصريحات، إن الوزارة مصرة على دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع دون تنمر أو تمييز ضدهم، وتتعهد بالحفاظ على كرامتهم وحقوقهم، مضيفة أنها لمست روحا إيجابية من الأبناء من ذوى الإعاقة فى اليومين الماضيين وتواصلوا مع الوزارة للتعامل مع الواقعة، وكانوا أكثر إصرارا على المضى والسعى وراء الحصول على حقوقهم.

وأعربت الوزيرة عن شكرها للمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، على الإيجابية الشديدة، التى يواجه بها قضايا العنف والتنمر والاعتداء على الأطفال، مشيرة إلى أنها تواصلت مع مكتب النائب العام وتم القبض على الشابين، وتبين أنهم أقارب الطفل، كما أن ما يدعونه من أن الواقعة كانت على سبيل المزاح لن يعفيهم من العقاب، لأن الواقعة ضد الإنسانية والقانون.